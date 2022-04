Torino-Spezia 2-1, Juric: “Bene il primo tempo, sofferto poco nel secondo”

Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A

Al termine di Torino-Spezia, match valido per la 34^ giornata di Serie A, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita con le seguenti dichiarazioni: "Penso che abbiamo fatto veramente bene specialmente nel primo tempo quando abbiamo creato 4/5 occasioni al di là del gol. Dobbiamo essere più bravi nel fare gol. Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà con lanci lunghi e le seconde palle, là abbiamo perso un po' di ritmo però abbiamo gestito bene e rischiato poco ed è stata una bella prestazione, una bella vittoria".

C'è stato un bell'abbraccio con Lukic, oggi ha giocato molto bene?

"Sta facendo un grande campionato, oggi ha fatto due gol ma in generale sta facendo bene da tutto l'anno. Ho puntato molto su di lui e sono contento della sua crescita".

Oggi è rientrato Praet, cosa potrà dare da qui alla fine?

"Ha giocato anche Seck e ha fatto molto bene. Praet è importante, ci è mancato molto in certe situazioni e pian paino lo rivogliamo inserire. È un bell'acquisto per la fine del campionato".

Doveva entrare Pellegri ad un certo punto, ha cambiato idea?

"No, si è fatto male Bremer e dovevo mettere Djidji così ho bruciato un cambio. Poi ho dovuto aspettare se qualche altro giocatore si faceva male. Singo ha fatto una grande partita e ha corso tanto, per questo ho fatto entrare Ansaldi. Mi dispiace per Pellegri perché era carico ma avrà altre occasioni".

Oggi il pubblico le ha fatto molti cori, voleva fortemente questa vittoria.

"Tutto l'anno abbiamo avuto grande positività dallo stadio anche in momenti non felicissimi e li ringrazio".

Il tecnico granata è poi intervenuto anche in conferenza stampa.

Perché non ha giocato Berisha?

"Berisha ha avuto la febbre, poi gli è passata. Non ha giocato per questo motivo ma ha voluto comunque venire in panchina".

Cosa ha provato quando ha sentito i cori della Maratona?

“Abbiamo rimarcato che c’era poca gente in passato ma non ho mai sentito un ambiente negativo anche quando le cose non sono andate bene. I ragazzi lo sentono e giocano liberi di testa”.

La crescita di Ricci, Lukic e Seck la soddisfa?

“Sono contento, oggi non è entrato Pellegri perché dovevo fare un altro tipo di cambi. Seck mi è piaciuto tanto, come ha interpretato la gara e come è stato in campo. In questi mesi ha fatto grandi passi in avanti, ha fatto spunti, ha giocato con qualità. Bene anche Zima e Ricci, stanno tutti lavorando molto bene”.

Su cosa deve lavorare Seck? Pare un po’ grezzo alcune volte.

“Secondo me non lo è, grezzo. In questi due-tre mesi ha bruciato le tappe. Quando accelera è pericoloso, sa andare a destra e a sinistra quando dribbla. Deve lavorare sui colpi di testa ma ci sta, ha fatto solo una decina di partite di Serie B… Sono tutti ragazzi che lavorano volentieri quando ti fermi con loro a fine allenamento”.

Come valuta la prestazione di Ricci?

“Bene quando si domina, deve migliorare quando gli avversari giocano di più su lanci lunghi e seconde palle. In queste circostanze bisogna essere più tosti”.

Il gol preso nel recupero non manca mai…

“Ne sono successe di tutti i colori. Non so che dire. Ci siamo complicati tante partite, per varie ragione, ma proprio per episodi, abbiamo pagato tanto a livello di punti”.

Bremer come sta?

“Sentiva un po’ di stanchezza, credo e spero non sia niente perché per noi lui è fondamentale”.

Avete migliorato il possesso palla?

“Abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi mesi proprio sul gioco. La squadra è diventata tosta e solida, abbiamo alzato il livello anche sul palleggio. Sia con la Lazio che oggi nel primo tempo si sono visti passi in avanti importanti”.

Mercoledì ci sarà la sfida contro l’Atalanta.

“Sarà una partita tosta, ma non impossibile. All’andata contro di loro abbiamo fatto molto bene e abbiamo perso proprio alla fine. Stavolta vogliamo fare un grande risultato”.

