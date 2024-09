Torino, tegola Ilkhan: a rischio il trasferimento in Turchia

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Emiran Ilkhan in Turchia. Il centrocampista classe 2004 non rientra nei piani di Vanoli ed era prossimo a far ritorno in patria. Su di lui c'è stato il forte interesse del Konyaspor, che avrebbe voluto prelevare il giocatore in prestito. L'operazione sarebbe ancora possibile dato che il calcio mercato in Turchia chiude più tardi rispetto che in Italia, ma ora rischia di saltare. Nei giorni scorsi, in allenamento, Ilkhan ha rimediato un problema al ginocchio di dubbia entità, le condizioni del centrocampista sono da valutare, ma in caso di brutte notizie la trattativa con il Konyaspor potrebbe non andare in porto. Si attendono aggiornamenti.