Torino, terza stagionale con Rapuano. L’ultima è la vittoria in Coppa a San Siro

I precedenti di Rapuano con il Torino: il fischietto di Rimini esordì in Serie A dirigendo i granata

Redazione Toro News

Il direttore di gara di Torino-Bologna sarà Antonio Rapuano. Il direttore di gara, appartenente alla sezione di Rimini, incontrerà sul suo cammino i granata per la quarta volta in carriera. Pochi precedenti quindi, alcuni molto lieti per il Torino ma non sempre felici in quanto a decisioni arbitrali.

Torino, i precedenti con Rapuano nella stagione in corso e in Coppa Italia — L'ultima sotto la direzione di Rapuano fu la gara di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Un ricordo felice per i granata che vinsero in dieci uomini a Milano, ma non senza qualche polemica per le scelte del direttore. Sotto la lente di ingrandimento in particolare il secondo giallo a Djidji, parso eccessivo visto che il difensore arrivava prima sul pallone nello scontro con Messias. Più di una polemica anche nel caso di Roma-Torino, terza gara con i granata sotto la direzione di Rapuano. L'arbitro apparse incerto in alcune decisioni della gestione della gara di novembre, assegnando un rigore inesistente contro il Torino per un tocco di braccio di Ricci che era figlio di un'autogiocata (un colpo di testa nella specifico, con il braccio che seguiva il movimento del corpo) e quindi non punibile. In quella stessa gara fece discutere anche la scelta di considerare ininfluente il fuorigioco di Ibanez su gol di Matic, ma lì aveva ragione Rapuano perché si trattava di fuorigioco passivo.

Torino, Rapuano non cadde nel tranello di Buongiorno contro l'Udinese nella scorsa stagione — Gli ultimi due precedenti sono più datati. Il penultimo, in ordine cronologico, risale alla scorsa stagione nella gara tra Udinese e Torino, vinta dai friulani per 2-0. Rapuano gestì bene la partita in quel caso e non si fece trovare impreparato. In particolare fu corretta la decisione del secondo cartellino giallo a Mandragora e il direttore di gara rispose a tono anche al gesto di Buongiorno, in cerca di un'ammonizione per scontare la diffida contro il Venezia e non rischiare di saltare il derby. Rapuano capì l'intento e non gliela concesse. Prima di allora il direttore aveva arbitrato il Torino solo nel 2017 all'esordio in Serie A nella gara con il Sassuolo, vinta per 5-3 dai granata.