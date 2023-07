Torino, tornano i nazionali: in sette iniziano la stagione

Il Torino si è ritrovato anche questa mattina per continuare la preparazione in vista del campionato. Questo venerdì è segnato anche dal rientro di buona parte dei giocatori recentemente impegnati con le nazionali e dunque il gruppo inizia a completarso. Nello specifico sono 7 i giocatori che oggi riprenderanno la preparazione, si tratta di Milinkovic Savic, Ilic, Linetty, Pellegri, Gineitis, Singo e Vojvoda. Mancano all’appello Ricci, Rodriguez e Bellanova, che arriveranno nei prossimi giorni.

Torino, allenamento tecnico-tattico al Filadelfia. Domani porte aperte

In questo venerdì, il Torino ha effettuato al Filadelfia un allenamento per buona parte tecnico-tattico sul campo principale, con tanto possesso palla a ritmi elevati. Il programma prevede per domani, sabato 15 luglio, una seduta di allenamento al Filadelfia con porte aperte per il pubblico.