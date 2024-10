Torino, turno infrasettimanale nella capitale: sfida con una Roma in crisi

I giallorossi, allenati dal grande ex Ivan Juric, sono in difficoltà sia nel gioco che nei risultati e in classifica hanno 4 punti meno del Toro

Federico De Milano Redattore 28 ottobre - 19:01

Periodo di calendario molto intasato per le squadre di Serie A che, archiviata da poche ore la nona giornata, si preparano per scendere in campo per il prossimo turno di campionato che sarà infrasettimanale. Tra domani, martedì 29 ottobre, e giovedì 31 si giocherà la nuova giornata di campionato che vedrà il Torino impegnato in una trasferta mai semplice come quella nella capitale per sfidare la Roma. Il fischio d'inizio di questo match è in programma per giovedì 31 alle ore 20:45. Sarà una partita importante per i granata di mister Paolo Vanoli in cerca di conferme dopo la ripartenza di venerdì sera quando è stato battuto 1-0 il Como.

Il Torino va in trasferta a Roma: obiettivo confermare che la crisi di risultati è conclusa — La sfida dell'Olimpico di Roma concluderà questo decimo turno di Serie A e vedrà impegnato il Toro che è in cerca di conferme dopo la bella vittoria sul Como. I granata, dopo aver perso quattro partite in fila tra campionato e Coppa Italia, sono riusciti a vincere l'ultimo match e ora vogliono dimostrare ai tifosi che la mini-crisi di risultati è terminata, facendo punti anche nella capitale. Per Vanoli e i suoi ragazzi non sarà una sfida semplice ma il morale è tornato a crescere dopo un mese di grandi sofferenze e ci sono tutte le intenzioni per non fermarsi di nuovo. Il calendario è fitto di impegni visto che poi si scende di nuovo in campo domenica contro la Fiorentina ma per il Toro sarà importante fare bene anche a Roma per trovare continuità di rendimento e riportare del tutto il clima sereno nell'ambiente.

La Roma ospita il Toro ma è in difficoltà e la panchina di Juric traballa — Dall'altra parte ci sarà una Roma che ospita il Torino mentre sta vivendo un periodo davvero molto difficile. L'esonero di Daniele De Rossi, giunto a metà settembre, ha portato Ivan Juric sulla pancina giallorossa e per il tecnico croato quella di giovedì sarà la prima sfida da ex contro i granata. Il cambio di guida tecnica non ha però portato un miglioramento dei risultati in casa Roma ed è arrivata una pesante sconfitta per 5-1 a Firenze nell'ultimo turno di Serie A, un brutto risultato che ha portato a tante voci nel mondo giallorosso su un possibile esonero di Juric. La Roma in nove partite di campionato ha raccolto appena 10 punti (frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte) che sono ben 4 in meno rispetto ai 14 del Torino. I granata cercheranno di dare il colpo di grazia a Dybala e compagni mettendo così ancora più in bilico la posizione di Juric che invece, dal canto suo, dovrà provare a sconfiggere giovedì sera proprio il suo passato per salvare la panchina.