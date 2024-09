Torino, tutte le partenze dell’era Cairo: nessuno meglio di Vanoli dopo 270′

Il Torino di Paolo Vanoli ha conquistato 7 punti in tre giornate: ha pareggiato 2 a 2 al "Meazza" contro il Milan, ha vinto 2 a 1 allo stadio "Olimpico-Grande Torino" contro l'Atalanta e ha vinto 1 a 0 al "Penzo" di Venezia. Nell'era Cairo ci sono state altre partenze così convincenti? Sì, ma mai nessuna migliore. Né in Serie A né in Serie B una squadra di Cairo è partita nel rispettivo campionato con 9 punti nelle prime tre partite disputate (meglio parlare di partite e non di giornate perché non sempre l'ordine dei turni è stato rispettato). In Serie A, però, in altri tre casi è capitato al Torino di partire con lo stesso bottino di questo 2024/2025: l'ultimo Gian Piero Ventura partì molto forte, salvo poi svolgere una stagione anonima che segnò la chiusura del suo ciclo; il secondo Sinisa Mihajlovic scattò benissimo, salvo poi finire anzitempo la propria avventura in granata a nel gennaio 2018; il secondo Ivan Juric approcciò bene l'annata piazzandosi alla fine del campionato a ridosso della zona europea. C'è da aggiungere che in queste tre specifiche stagioni alla quarta partita di campionato il Torino salì rispettivamente a 10 punti con Ventura (prima sconfitta alla quinta con il Chievo) e a 8 con Mihajlovic (anche alla quinta i granata vinsero, primo k.o. alla sesta nel derby per 4 a 0) e rimase a 7 con Juric (sconfitta con l'Atalanta alla quarta). Un dato può essere interessante: il Torino che andò in Europa con Ventura nel 2013/2014 raccolse appena 4 punti in 270 minuti e lo stesso quello che raggiunse l'Europa League con Mazzarri. La palma per la peggior partenza resta ancora oggi a Marco Giampaolo: 0 punti in tre match. Entrambe le stagioni con i preliminari di Europa League nel mezzo sono state differenti: con Ventura 3 punti, con Mazzarri 6. Prima del triennio in Serie B tra il 2009 e il 2012, il Torino scattò sempre discretamente male dai blocchi: 1 punto con Zaccheroni, 3 con Novellino e 4 con De Biasi.