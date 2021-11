Torino-Udinese, Juric: “Sette partite vicine per dare un segnale positivo”

Le parole dei protagonisti nel prepartita direttamente dallo stadio Olimpico Grande Torino

Durante il prepartita della sfida tra Torino e Udinese il tecnico granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Siamo una squadra che ha cambiato molto come modo di stare in campo e di giocare, secondo me ha fatto bene molte cose, sono mancati un po’ i risultati in certe partite. Abbiamo 7 partite in poco tempo in cui la squadra deve dare un segnale positivo a livello di prestazioni, vedere veramente che tipo di campionato andiamo a fare. Sicuramente ci sono state partite in cui abbiamo creato e non abbiamo fatto gol, altre in cui ci sblocchiamo e facciamo di più. Secondo me il mio parco attaccanti è buono, voglio che entrino tutti in forma. Tutti hanno avuto dei problemi, quando entrano sicuramente faremo più gol perché è così che si vincono le partite. Giocherà il Gallo perché deve trovare continuità di prestazione, deve assolutamente crescere. Brekalo e Pjaca arrivano da piccoli problemi, cercheremo di gestirli un po’, di fare magari 60/30 e cercare di avere in futuro tutti e due".