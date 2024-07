Torino, ufficiali le due amichevoli a Pinzolo contro Virtus Verona e Cremonese

Il Torino di Vanoli - che domani inizierà il ritiro a Pinzolo dove starà fino al 27 luglio - ha ufficializzato le due amichevoli pre stagionali che farà proprio in ritiro. Dopo le anticipazioni su queste colonne, ora è arrivata anche l'ufficialità: a Pinzolo i granata sfideranno sabato 20 luglio alle ore 17 la Virtus Verona, mentre sabato 27 luglio alle ore 16 la Cremonese.

Di seguito il comunicato del Torino

