Torino, cinquecento tifosi al Filadelfia: i giocatori escono dai cancelli

I tifosi granata si sono ritrovati davanti ai cancelli del Fila rispondendo all'appello della curva Maratona

I tifosi hanno risposto all'appello della curva Maratona e alle 15 si sono ritrovati davanti ai cancelli del Filadelfia di via Spano. I primi sono arrivati già intorno alle 14.30 e un gruppo di supporter ha anche affisso uno striscione con su scritto: "Siamo qua per spingervi alla vittoria non infangate ancora la nostra storia". (QUI il video dell'arrivo dei tifosi al Filadelfia)