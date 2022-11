Torino unica squadra in A con zero gol da fuori area. Mancano i tiratori?

Dopo quindici giornate, il Torino è l'unica squadra di Serie A a non aver ancora segnato da fuori area. Mancano i tiratori o mancano i tiri da fuori? Juric, pochi giorni fa, ha spiegato il dato affermando senza giri di parole: "Non abbiamo buoni tiratori". Sicuramente i granata hanno trequartisti di qualità tecnica che puntano ad aggirare le difese soprattutto con fraseggi e dribbling. Ma non sarebbe corretto dire che al Toro mancano del tutto i tiratori. Basti pensare a uno come Miranchuk , che fin qui però non è stato preciso come potrebbe essere uno con la qualità che ha nel suo piede sinistro né ha tirato in porta con continuità. Fin qui lo ha fatto 12 volte, di cui 4 nello specchio (dati che risentono anche del mese e mezzo di stop per infortunio).

Il Toro non segna dalla distanza, ma ci prova poco

Come detto, il Toro non segna dalla distanza, ma ci prova anche poco. Nella classifica di chi tira di più da fuori, i granata sono terzultimi con 61 tiri, dietro ci sono solo Lecce con 59 e Lazio con 55. Leggermente sopra si legge il nome di squadre blasonate come la Juventus e la Roma (64) e l'Atalanta (67). Il tiro da fuori è una strada poco battuta: tra i centrocampisti titolari, Ricci e Linetty non sono noti per il tiro da fuori, ma lo ha nelle sue corde Lukic, che a fine settembre ha segnato un gol da capogiro di sinistro con la Serbia. Il numero 10 sa tirare da fuori: si ricorda anche un bel destro nel sette, ad esempio, in un Torino-Genoa del 2020. Fin qui però non ha ripetuto giocate di questo tipo nella stagione in corso: fin qui sono stati undici i tiri totali, di cui solo due nello specchio. "La speranza è trovare un po’ più di gol da centrocampisti e da quinti”, ha detto Juric: il tecnico ha espresso la necessità di trovare la via della rete in diversi modi, sembra, però, che il tentativo dalla distanza sia stata la strada meno battuta. A dimostrare che la capacità di tirare non mancherebbe ai granata ci sono i due gol da fuori arrivati in Coppa Italia: il bel tiro di Lukic contro il Palermo e la fucilata di Radonjic che ha seccato il malcapitato portiere del Cittadella. I due serbi potrebbero provare di più quest'arma.