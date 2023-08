Torino, uno studio del Cies lo evidenzia: la panchina è troppo corta

È chiaro che i dati non possono essere considerati uno specchio fedele della reale forza di un gruppo. Eppure lo studio serve come controprova di un aspetto già noto: il Torino ha bisogno ancora di qualche acquisto per allargare la rosa a disposizione di Juric in termini di qualità delle alternative in panchina. Dal canto suo l'allenatore croato in carriera ha sempre valorizzato i giovani a sua disposizione, ma per diventare più competitivi i granata hanno bisogno di più esperienza per garantire all'allenatore più ricambi a gara in corso e durante la stagione. L'acquisto di Lazaro, un calciatore con esperienza in Italia e all'estero, va nella giusta direzione, ma negli ultimi giorni di mercato sono attesi altri volti nuovi per completare l'organico.