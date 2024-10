Torino, Vagnati verso il rinnovo: prolungamento in vista sino al 2027

Più promessa che novità, per Cairo era solo questione di tempo

Non parliamo certo di una sorpresa, perché Urbano Cairo aveva le idee chiare già da un po'. Infatti, nelle dichiarazioni rilasciate in occasione dell'inaugurazione del campo 3 del Robaldo, lo scorso 4 maggio, il presidente del Torino non si sbottonava sul futuro della panchina mentre si diceva sicuro di proseguire il rapporto professionale con Vagnati ed esprimeva la massima fiducia nel proprio direttore tecnico: "Vagnati rinnoverà". Vagnati, da quando è arrivato sotto la Mole nella primavera del 2020 per sostituire Bava, ha creato attorno a sé un gruppo di lavoro formato da persone a lui di fiducia, a partire dal segretario Bernardelli e arrivando al caposcout Specchia, al Responsabile del Settore giovanile Ludergnani e al nuovo team manager Andreini, arrivato proprio quest'anno per sostituire Marco Pellegri. E la stessa scelta dell'allenatore è una grande dimostrazione di fiducia nei confronti di Davide Vagnati da parte del suo presidente. Chi era sicuro che Vanoli fosse la soluzione migliore per la panchina del Torino era proprio Vagnati, a cui il presidente ha deciso di fare affidamento per una decisione così importante, dando così grande rilievo al proprio braccio destro.