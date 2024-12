Torino, Vanoli: “A Udine a testa alta”. Ma i bianconeri sono in forma

I granata saranno impegnati domenica contro i bianconeri. Bisogna terminare bene il 2024 in vista del mercato

Giacomo Stanchi Redattore 25 dicembre - 19:59

Il Torino ha perso con il Bologna. Una sconfitta, per certi versi preventivabile visto il livello tecnico delle due compagini, ma che ha lasciato l'amaro in bocca per il modo in cui è arrivata e poi perché dopo il successo ad Empoli c'era la volontà di voler dare continuità ai risultati. "Era una partita che era importante per dare continuità, ci abbiamo provato e adesso dobbiamo tenere alta la testa in vista di Udine", Paolo Vanoli ha commentato con queste parole il passo falso con i rossoblù: domenica c'è l'Udinese e bisogna fare bene contro una squadra che sta facendo bene.

Torino, l'Udinese sta facendo bene — L'Udinese è una squadra che sta facendo bene: ha appena vinto contro la Fiorentina di Italiano e si trova al nono posto, ad appena cinque punti dal settimo posto. I bianconeri sono una squadra quadrata, con idee chiare. Dopo l'ottimo inizio di campionato, hanno confermato le premesse iniziali dimostrando di poter alla lunga esser superiore a gran parte delle squadre che lottano per la salvezza. I ragazzi di Runjaic, però, non vincono in casa dal 25 ottobre (2-0 contro il Cagliari). La gara contro il Toro potrebbe essere una prova di maturità per i friulani: si può dare continuità ad successo di prestigio contro una squadra in crisi di risultati e forse di autostima.

Torino, serve un altro piglio per vincere in Friuli — Il Torino è una squadra che ha poche certezze. A Empoli ha vinto con merito con una prestazione di sacrificio e grazie ad una perla di Adams. Per queste ragioni, Vanoli contro il Bologna ha riproposto gli stessi uomini che avevano ben figurato in Toscana. Questo, però, non è bastato. I rossoblù hanno una rosa qualitativamente migliore degli azzurri. Karamoh non ha fatto male, però Sosa è tornato ad essere quello di inizio campionato e da lui ci aspettava di più dopo la prova di Empoli. Ecco, è difficile forse ipotizzare la formazione dei piemontesi domenica. Sicuramente, però, servirà un'altra voglia rispetto all'ultimo match. Ha spronato in questo modo Vanoli dopo la gara: "Guardo l'allenamento e chi merita gioca. L'ho dimostrato con Karamoh che oggi ha fatto un'ottima partita. Gineitis stasera avrebbe potuto prendersi qualche responsabilità in più con il piede che ha... Penso che tutti stiano dando il massimo. Se questo non basta, cercheremo di fare di più". Sono diversi i calciatori che devono meritarsi il posto, prima di tutto chi può fare la differenza come Ilic, e la partita d Udine può esser utile per mettersi in mostra.