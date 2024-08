Torino, Vanoli: “C’è da essere orgogliosi di poter vestire granata”

Dopo l'esordio in Serie A Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni, partendo dall'inizio di questa nuova avventura in Serie A con i granata: "Il mio primo obiettivo è dare una identità, una filosofia di gioco, sicuramente siamo in un processo e sono sempre lunghi, i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno ma ci vuole pazienza. Il Toro è la storia, c'è da essere orgogliosi di poter vestire il granata". Vanoli ha anche parlato di alcune scelte come ad esempio quella di dare la fascia da capitano a Duvan Zapata: "Quando lo scelgo lo faccio guardando a 360°, Duvan è arrivato alla maturità giusta per vestire la fascia. Io devo essere bravo a interpretare la voglia dei tifosi, perché loro hanno qualcosa in più e tutti dobbiamo essere bravi a dare anche noi qualcosa in più".