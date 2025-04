Torino, Vanoli deve scegliere il difensore: Masina o Walukiewicz al posto di Coco?

Walukiewicz o Masina, chi al fianco di Maripan?

Con Memo titolare inamovibile vista la seconda parte di stagione da assoluto leader tecnico e carismatico - anche se va ammesso che è suo l'errore in marcatura su Douvikas in occasione della rete comasca - Vanoli dovrà scegliere il suo compagno di reparto per il match di lunedì contro l'Udinese. Le uniche due soluzioni sono rappresentate da Adam Masina e da Sebastian Walukiewicz, col primo in vantaggio: nonostante non sia la sua posizione più naturale, l'italo-marocchino ha accentrato la sua posizione dal suo arrivo in granata passando da esterno dei 5 di centrocampo, a braccetto di difesa, fino a difensore centrale nelle ultime uscite col cambio di modulo. Da quando il Torino ha cambiato assetto tattico passando alla difesa a 4, e in particolare con l'arrivo di Biraghi sulla corsia mancina, sono di diminuite le apparizioni di Masina con la maglia granata, ma all'occorrenza Vanoli lo ha utilizzato a gara in corso in un ruolo per lui inedito: difensore centrale. In quella posizione lo abbiamo visto nel finale di Como con l'uscita di Coco e con l'Empoli con Masina centrale e Coco terzino destro. L'alternativa all'ex Bologna sarebbe un difensore centrale di razza che invece Vanoli ha spostato sulla fascia, vale a dire Walukiewicz. Il polacco ex Empoli è sicuramente più abituato ad agire nella zona centrale di campo ma in carriera ha spesso giocato come braccetto delle difese a 3, un ruolo ibrido tra il terzino e il difensore centrale. Da quando è arrivato a Torino lo abbiamo visto impiegato solo come braccetto o terzino destro - vincendo spesso il ballottaggio con Pedersen - e lunedì potrebbe essere il momento di vederlo schierato al centro della difesa al fianco di Maripan, unico vero pilastro di una difesa che Vanoli sarà costretto a ridisegnare.