Torino, Vanoli non esclude l’impiego di Vlasic come esterno d’attacco

Vlasic non sta vivendo un periodo esaltante, ma gode della fiducia di Vanoli

Redazione Toro News 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 17:06)

Domani sera il Torino di Paolo Vanoli affronterà l'Empoli di D'Aversa. Gara complicata sicuramente, soprattutto se si confrontano i momenti delle due squadre. Il Torino ad esempio non vince dalla gara in casa contro il Como e con Monza e Genoa ha collezionato solo due punti. Dall'altra parte i toscani sono una delle sorprese più interessanti di questa stagione di Serie A. L'ex allenatore di Parma, Sampdoria e Lecce ha costruito una squadra difensivamente molto solida. Questo è un dettaglio che non va assolutamente dimenticato, soprattutto se si considerano i grossi problemi offensivi che il Torino sta avendo in questo periodo. Problematiche che Vanoli sta cercando di risolvere e a cui potrebbe ovviare con l'utilizzo di Nikola Vlasic in un ruolo inedito (ma neanche troppo), quello di esterno.

Vanoli non esclude questa opzione — L'impiego del fantasista croato in questa prima parte di stagione non è stato altissimo. L'ex West Ham è arrivato "dopo" rispetto ai compagni di squadra a causa di quell'infortunio che lo ha costretto a saltare di fatto la rassegna europea dell'estate appena trascorsa con la Croazia. Una volta recuperato Vanoli lo ha inserito in campo, ma l'impatto del giocatore non è stato esaltante. Inoltre l'assetto tattico utilizzato dall'ex tecnico del Venezia ha comportato più volte un'esclusione per Vlasic, come visto nella trasferta ligure contro il Genoa. Nella conferenza stampa della vigilia Vanoli è tornato a parlare del croato nel ruolo di esterno: "È una soluzione percorribile. Lo abbiamo fatto qualche volta anche conNjie". Si tratterebbe di una soluzione per cercare di ritrovare la via della rete, decisamente smarrita nell'ultimo e complicatissimo periodo granata. Vlasic ha già ricoperto quel ruolo nel match dello scorso anno contro l'Inter a San Siro. E perché no, potrebbe ridare vita al croato e dare vivacità alla manovra granata. Vlasic sa saltare bene l'uomo, è nelle sue corde, così come sa servire i propri compagni di squadra. In quella posizione potrebbe aprire la strettissima difesa toscana e favorire gli inserimenti senza palla dei compagni di squadra.

Vanoli nutre fiducia verso il croato — "Ha la stima e la fiducia completa dell'allenatore. Adesso decide il campo. Lui, come tanti altri, può determinare. Ha la massima fiducia dell'allenatore". Con queste parole Vanoli chiude ogni possibile discorso riguardo al croato. Le qualità tecniche del giocatore sono sotto gli occhi di tutti. Vlasic può essere determinante sia subito dopo il calcio d'inizio che da subentrato. La fiducia del tecnico nei suoi confronti dunque non è mai venuta a meno nonostante il periodo non esaltante per il fantasista, bloccato mentalmente come sottolineato da Vanoli: "Sì, a volta ci sono periodi neri anche per gli attaccanti. A volte quando cerchi una cosa a tutti i costi non ti viene bene. Lui deve solo pensare a giocare per la squadra".