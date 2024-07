Torino, Vanoli sempre nel vivo dell’azione. I tifosi sospendono il giudizio

È ormai terminata la prima settimana di lavoro per il Torino di Paolo Vanoli e l’ambiente granata sta imparando a conoscere un tecnico che sicuramente non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che forse proprio per questo stuzzica la curiosità dei tifosi. Circa le considerazioni sul primo impatto del neoallenatore granata, ciò che si può dire è che all’interno del Filadelfia filtrano buone sensazioni anzitutto sul lato umano. Vanoli sta portando motivazioni ed entusiasmo, e in questi giorni sta curando molto l’approfondimento della conoscenza dei calciatori, sul piano calcistico ma soprattutto su quello personale.

Vanoli, pochissime pause e tanto ritmo nel suo metodo di lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, c’è da dire che fin da subito Vanoli ha messo sotto torchio il gruppo a sua disposizione, d’altronde ha avuto un’esperienza nello staff tecnico di Antonio Conte, famoso per l’intensità dei suoi allenamenti. Quasi tutti i giorni il Torino ha fatto doppia seduta di allenamenti, cosa abbastanza normale in questa fase. Colpisce però il fatto che ci siano pochissime pause e tanto ritmo. Chi ha assistito all’allenamento a porte aperte del 13 luglio se n’è reso conto. La squadra fatica e suda, anche in sedute non propriamente atletiche come quella di sabato pomeriggio, perché c’è pochissimo tempo tra un’esercitazione e l’altra e il tecnico interrompe poco il lavoro.