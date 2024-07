Torino, Vanoli studia i giovanissimi: Njie e Perciun sono in rampa di lancio

Come di consueto anche in questo ritiro estivo il Torino ha aggregato alcuni giovani al gruppo della Prima Squadra che a Pinzolo sta completando la preparazione con il nuovo allenatore Paolo Vanoli. Il tecnico granata soprattutto nella prima metà dei giorni di allenamento in Val Rendena ha potuto contare su alcuni ragazzi giovani che si sono allenati con Duvan Zapata e compagni. In tal senso è stata molto utile anche la scelta della società di inserire il ritiro della formazione Primavera di Felice Tufano a Spiazzo, comune che si trova a pochi km da Pinzolo. A rubare maggiormente l'occhio a Vanoli sono stati fino ad ora due elementi in particolare: Alieu Njie e Sergiu Perciun .

Njie studia con gli attaccanti esperti: le qualità ci sono come visto con il gol in amichevole

Nella prima metà di ritiro, in attesa che arrivi a Pinzolo il nuovo acquisto Adams, Vanoli ha fatto spesso affidamento su Njie come jolly offensivo. Il tecnico ex Venezia ha provato spesso il talentino svedese classe 2005 in varie zone del fronte offensivo. Sia durante le esercitazioni tattiche in allenamento che durante la prima vera e propria amichevole contro la Virtus Verona, Njie ha quasi sempre lavorato con "i grandi". Vanoli ha scelto spesso lo svedese come partner d'attacco di Karamoh oppure come esterno assieme al francese ex Inter e Parma se c'era anche Pellegri al centro, in una sorta di tridente offensivo che faceva da ricambio alla coppia titolare Zapata-Sanabria. Njie ha poi raggiunto il suo apice in questo ritiro montagnino andando in gol contro la Virtus Verona. A fargli assist è stato proprio il suo compagno Karamoh con il quale sta creando una bella intesa.