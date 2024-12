Torino, Vanoli su Vlasic: “Deve lavorare per diventare un giocatore importante”

Il Torino non vince, e Nikola Vlasic non convince. Ad inizio stagione era infortunato, e comunque si parlava tanto di lui. Vanoli ripeteva spesso che quando sarebbe tornato sarebbe stato come un altro acquisto, un valore aggiunto per la squadra. Adesso l'infortunio è passato, Vlasic sta bene, ma ancora le prestazioni non sono tornate ad essere di livello, e di fatto sì sta verificando quello che era lecito aspettarsi: in un modulo senza trequartista, il croato sta facendo fatica a trovare una sua sistemazione.

Vlasic, centrocampo o attacco?

Con Juric, Vlasic era abituato a giocare nel suo ruolo preferito, il trequartista, in un modulo che di posizioni come quella ne aveva ben due. Come detto, era prevedibile che ritrovandosi dopo un lungo infortunio a dover giocare con uno schema che il suo ruolo non lo concerne, il croato si sarebbe trovato un po' in difficoltà. E così sta accadendo, con Vanoli che riconosce le sue qualità e cerca di farlo giocare, ma in ogni posizione in cui viene schierato, Vlasic non riesce a convincere. Finora infatti l'ex tecnico del Venezia lo ha fatto giocare come mezzala, come seconda punta e come esterno alto d'attacco. Sia con il 3-5-2 dei primi due casi, che con il 3-4-3 dell'ultimo, però, Vlasic non ha fornito prestazioni adeguate al suo livello e a quello che ci si aspettava, risultando, anzi, a volte anche dannoso per la squadra, come nel caso del gol di Djuric nella sfida contro il Monza.