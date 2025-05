Torino, Vanoli tra storia e mentalità: tre partite per onorarle

Paolo Vanoli al Toro sta dando tutto sé stesso. Arrivato in granata fiero di allenare un club con tanta storia alle spalle, si è adoperato subito per trovare la chiave con cui far girare la rosa. Ha conquistato i tifosi con la sua personalità, si è messo in discussione anche tatticamente cambiando veste a seconda delle esigenze e ha plasmato nel tempo una squadra che provasse ad assomigliargli il più possibile. Tra alti e bassi, la stagione del Torino si sta concludendo a metà classifica senza particolari ambizioni da qui alle ultime tre giornate. Resta però un obiettivo centrale nella mente di Vanoli: costruire mentalità.

La mentalità è un qualcosa che si lega alla storia. Gli ultimi giorni vissuti da Vanoli sono stati impregnati di storia granata, con il lungo avvicinamento al 4 maggio. La voglia di onorare il passato sul campo ha guidato le intenzioni del tecnico anche nella gara con il Venezia: "Deve essere una motivazione per noi ogni giorno. Non si deve pensare alla storia solo quando c’è il 4 maggio". Poi una partita non all'altezza e incolore contro i lagunari proprio nel giorno con ricordo dedicato agli Invincibili, con poca di quella mentalità che Vanoli aveva chiesto. Un primo tempo chiuso tra i fischi, l'arrabbiatura perché si doveva fare di più, lo spavento con il lieve mancamento prima del rigore di Vlasic e infine la ripresa. Domenica, Vanoli è salito regolarmente al colle di Superga per il primo 4 maggio da tecnico granata. Accolto dall'ovazione dei tifosi, è parso visibilmente emozionato e commosso nella giornata che più rappresenta la fede granata.

Torino, Vanoli torna a pensare al campo: c'è una mentalità da inculcare

Ora è tempo di tornare con la testa al campo. Vanoli ha fatto capire di star dando tutto ciò che è in suo potere, ma nelle ultime uscite qualcosa è mancato. Il Toro si è seduto su una metà classifica senza stimoli e non sta rispondendo ai continui appelli di Vanoli. Il tecnico vuole sfruttare ogni occasione per costruire una mentalità vincente, chiede di giocare ogni partita come una finale a sé ma non sta avendo le risposte che si sarebbe aspettato, come è accaduto chiaramente con Napoli e Venezia. Lo spirito che in Vanoli si vede costantemente si è visto solo a tratti in campo, sta faticando a fare presa in questo finale di stagione. Mancano tre partite per fare vedere qualcosa di diverso, tre partite per fare sì che questa impressione svanisca.