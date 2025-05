Torino-Venezia 1-1, le reazioni social: “Se fossi nella squadra mi vergognerei”

Finisce in pareggio tra Torino e Venezia, un risultato che non accontenta nessuno. I granata partono forte ma si spengono subito, e subiscono il gol di Zerbin poi annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. I lagunari però non mollano e trovano il vantaggio con Kike Perez. Fine primo tempo tra i fischi. Nella ripresa sono i granata a spingere, cercando il gol. Alla fine, Elmas entra in area e si procura un rigore che viene trasformato da Vlasic. Un toro più di spinta nel finale che però non trova il gol del vantaggio. Molta delusione, una prestazione di una squadra già in vacanza, il tutto prima della commemorazione di Superga. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della sfida di Serie A tra Torino e Venezia.