Torino, verso il raduno: la lista aggiornata dei probabili convocati

A breve la partenza di una nuova stagione: la squadra che dovrebbe trovarsi Juric al raduno

Il Torino è all'alba di una nuova stagione. Dopo le due ultime deludenti annate, la società granata cerca di riportare la squadra in una dimensione più consona, affidando il compito tecnico ad Ivan Juric, pronto per una nuova sfida nella quale cercherà di imporre il suo metodo di lavoro fin dal primo giorno. Il raduno è programmato per martedì prossimo, il 6 luglio: in primis i giocatori saranno sottoposti a tamponi e test sierologici, poi - una volta escluse positività al Covid - potranno iniziare gli allenamenti in gruppo. Dopo una settimana a Torino il 13 luglio ci sarà invece la partenza per Santa Cristina, in Val Gardena.

GIOCATORI - La lista dei giocatori in odore di raduno comprende 28 elementi. Al raduno non ci saranno i nazionali Belotti, Sirigu, Rodriguez, Linetty e Rincon oltre all'infortunato Edera. Ma sarà presente anche Stephane Singo, che sarà impegnato con la Costa d'Avorio per le Olimpiadi a Tokyo tra luglio e agosto. Il terzino ha deciso di tagliarsi una settimana di vacanze per cominciare a lavorare con Juric. Nel momento in cui il Toro andrà a Santa Cristina, Singo partirà per il Giappone. Confermate le convocazioni per i giovani Sava, Celesia e Karamoko, che partiranno con la prima squadra per poi decidere il futuro col passare delle settimane. Ecco la lista con gli ultim aggiornamenti.