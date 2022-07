Torino, verso l’Eintraicht: Juric deve convivere con gli acciaccati e Bremer

Il primo probabile undici del Torino 2022/2023: l'avversario sarà oggi alle 14.30 l'Eintraicht Francoforte

Andrea Calderoni

Oggi, venerdì 15 luglio, alle 14.30 (in diretta su Dazn) il Torino giocherà la sua prima amichevole della stagione 2022/2023. I granata di Ivan Juric, in attesa di rinforzi dal mercato, si presenteranno alla sfida contro l'Eintraicht Francoforte (squadra vincitrice dell'ultima Europa League) con un po' di defezioni. Ci sono stati infatti alcuni acciacchi in questi giorni di ritorno in Austria a Bad Leonfelden. Niente di veramente preoccupante ma in vista della gara odierna potrebbero esserci alcune scelte obbligate per il tecnico croato. Alle sessioni d'allenamento di giovedì non hanno preso parte Vojvoda, Djidji, Seck e Verdi. Quasi certamente i quattro non prenderanno parte al test contro la formazione tedesca.

Probabile formazione anti-Eintraicht

Come si schiererà il primo Torino della stagione? Berisha dovrebbe proteggere i pali. In difesa Izzo-Zima-Rodriguez. Non dovrebbe partire infatti Bremer, destinato ad accasarsi altrove nel corso di questa sessione estiva di calciomercato; il brasiliano, a tal proposito, si è fermato ieri al termine dell'allenamento a colloquiare con il direttore sportivo Vagnati. Il sudamericano non è stato provato nell'undici titolare perché Juric sta cercando di contare su coloro i quali sa che ci saranno anche a inizio campionato. Sulle corsie esterne, complice il problemino di Vojvoda, sono attesi Singo a destra e Aina a sinistra. In mediana favoriti Lukic e Ricci. Qualche grattacapo in più sulla trequarti, dove non ci saranno contemporaneamente Seck e Verdi. A destra dovrebbe essere rispolverato Edera, mentre a sinistra esordirà in granata l'ex OL Radonjic. In attacco Sanabria è favorito su Pellegri.

I problemi di Juric

Juric, dunque, non soltanto deve convivere con i tradizionali acciaccati del periodo ma anche con il calciomercato e le sue dinamiche. Emblematico in tal senso è Bremer: la valigia è ormai pronta da alcune settimane ma per ora il brasiliano è ancora saldamente in ritiro con il Torino. In prospettiva comunque il sudamericano non dovrebbe far parte del Torino e proprio per questo Juric non lo considera titolare. Sarà quindi interessante notare come il primo Torino del 2022/2023 reagirà di fronte a un avversario rodato e forte come l'Eintraicht Francoforte.