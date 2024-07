Torino-Virtus Verona in diretta su Torino Channel: il comunicato del club granata

Torino-Virtus Verona verrà trasmessa in diretta su Torino Channel. A comunicarlo il club granata con una nota ufficiale, in cui annuncia per i tifosi granata la possibilità di assistere alla partita on demand. La prima amichevole dell'era Vanoli si disputerà domani, sabato 20 luglio, alle ore 16 presso Pinzolo dove i granata stanno svolgendo il diritto. Per guardare la partita su Torino Channel sarà necessario essere iscritti o iscriversi gratuitamente al sito ufficiale torinofc.it. Chi volesse assistere dal vivo alla partita potrà invece acquistare i biglietti online sulla piattaforma Vivaticket oppure presso la biglietteria all'ingresso delle tribune del campo Pineta.