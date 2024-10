Torino, Vlasic subentra ed è ancora decisivo: Vanoli ha bisogno della sua qualità

Dopo l'assist con la Lazio, il croato è andato in rete nella sconfitta di San Siro. Al Toro serve che faccia la differenza in zona gol

Altro ingresso in campo positivo per Nikola Vlasic, che a San Siro si è preso la responsabilità di calciare il rigore del 3-2 poco dopo l'infortunio di Duvan Zapata. Dopo l'assist per Adams nel secondo tempo con la Lazio, il croato con l'Inter è andato in rete, dimostrando nei pochi minuti disputati di poter essere un valore aggiunto in zona gol per il Torino, quel fantasista che in zona offensiva può determinare con una giocata.

Personalità e qualità: cosa deve garantire Vlasic a questo Torino — Ad un Torino che perderà Zapata per diverso tempo, Vlasic serve come il pane. Il croato, infatti, può dare alla squadra quella qualità in zona gol che senza il colombiano inevitabilmente verrà a meno. Tra le linee e sotto rete, Nikola dovrà fare la differenza, mostrando di valere il numero 10 che porta sulla sua schiena. In più, in questo Torino, sono evidenti delle lacune di personalità: un giocatore d'esperienza e qualitativo come lui dovrà essere bravo a prendersi delle responsabilità quando più servirà, oltre che a caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti difficili.

Vlasic, la sosta per riprendersi appieno — La pausa per le nazionali, durante la quale non dovrebbe partire per le sfide internazionali con la sua Croazia, arriva forse nel momento migliore per Vlasic. Essa potrà infatti dargli del tempo per recuperare la forma ideale e per entrare appieno nei meccanismi di Vanoli. Il 20 ottobre si tornerà in campo per la sfida in casa del Cagliari: sarà un banco di prova per il croato. Lì arriveranno ulteriori indizi che ci aiuteranno a capire se può essere davvero capace di fare la differenza o se non è nient'altro che quel giocatore spento e poco efficace visto troppe volte nell'era Juric.