Torino, Vlasic torna in gruppo: il croato verso la prima convocazione stagionale

Come mostrato dal club tramite i propri canali social Nikola Vlasic è tornato in gruppo. Il numero 10 granata sembra finalmente ristabilitosi dall'infortunio che non gli aveva ancora permesso di esordire sotto la guida di Paolo Vanoli. Il trequartista del Torino questa mattina si è allenato insieme al resto della squadra ed è pronto per partire in direzione Verona, dove con tutta probabilità non sarà titolare, ma almeno potrà iniziare a collezionare minuti della sua prima stagione con il numero 10 granata sulle spalle.