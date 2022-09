Torino, Vojvoda out contro il Sassuolo: ecco perché

Una noia muscolare al flessore destro. Ecco il motivo dell’assenza di Mergim Vojvoda da Torino-Sassuolo. Il kosovaro è stato fermato da un problema fisico e necessiterà di esami strumentali nei prossimi giorni. “Ha avvertito un fastidio alla vigilia del match – ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa – e ho preferito non rischiarlo. Si tratta di un problema al flessore destro”.

Difficile poter sbilanciarsi a caldo sui tempi di recupero, su questo le idee saranno più chiare dopo che il giocatore si sottoporrà agli esami clinici. Ma le sensazioni non sono negative. “Lui dice che non è niente di grave”, ha spiegato Juric. Di certo l’allenatore spera che sia così, e lo spera anche la nazionale del Kosovo, che Mergim teoricamente dovrebbe raggiungere in questa finestra di impegni internazionali. Contro il Sassuolo il suo posto è stato preso da Valentino Lazaro. Quella di Vojvoda non è stata l’unica assenza dell’ultima ora: assente dal match in extremis anche Ricardo Rodriguez per febbre.