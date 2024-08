Due gol nel precampionato e una crescita evidente: è al centro dell'attacco di Vanoli

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 06:31)

Duvàn Zapata continua a crescere. Il gol con il Metz è il secondo del suo precampionato ed è soprattutto un buon segnale per il futuro. Se Sanabria è ancora a quota zero (considerando quanto possa contare il numero di gol nelle amichevoli prestagionali), l'attaccante colombiano - fresco di nomina a capitano del Toro - sta dimostrando di stare bene e di trovarsi bene nell'assetto che gli ha disegnato intorno Vanoli. Inoltre è un aspetto che deve far ben sperare anche i tifosi del Toro, perché le punte sono chiave nel gioco del neo allenatore che l'anno scorso aveva portato il suo Venezia a essere il miglior attacco della Serie B.

Torino, Zapata segna e continua a crescere: Vanoli e i tifosi se lo coccolano — Al di là del gol, c'è il suo inserimento negli schemi del Toro. Spesso sponde o verticalizzazioni hanno proprio lui come riferimento finale, vedi la rete contro il Metz. I compagni, poi, lo cercano spesso proprio come punto di riferimento. Sui suoi gol, quindi, i granata credono e Vanoli ci punta forte. Sia in tandem con Sanabria sia con Che Adams è lui a lavorare spalle alla porta, è lui il riferimento finale e soprattutto è lui che deve dare anche quel guizzo in più con una giocata individuale o un'apertura sugli esterni. Una centralità quasi ovvia e che sottolineare diventa quasi superfluo.

L'aspetto più importante è lo stato fisico e mentale di Duvàn. Chissà che la fascia da capitano non stia giocando anche un ruolo importante. Lui sicuro si sente responsabilizzato. Poi ci sono i gol e le prestazioni, che gli daranno maggior fiducia. Ecco questo è il segnale più importante. Zapata ha bisogno di sentire fiducia attorno a sé e percepire centralità nel progetto. Lo dice la sua storia. All'Atalanta il meglio di sé l'ha dato quando si è sentito protagonista, ora al Toro - pur con qualche primavera in più sulle spalle - sa di esserlo. I due gol nel precampionato sono un segnale importante per il futuro. Mentalmente sta bene, è centrale e ora è anche capitano. Le speranze di successi del Torino passano dai suoi gol, che stanno arrivando. Adesso basta amichevoli, solo partite ufficiali ed è un'altra storia. Per Zapata la stagione sembra essere iniziata con il piede giusto.