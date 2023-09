Toro a due punte? Zapata chiarisce: “No, Juric gioca con un solo attaccante”

Un solo centravanti, almeno per il momento. Nonostante l'arrivo di Zapata e la presenza in rosa di altre due punte come Sanabria e Pellegri, il cambio di modulo non sembrerebbe dietro l'angolo. Nelle scorse settimane Juric non aveva escluso la possibilità di giocare con due attaccanti di ruolo, ma il passaggio non dovrebbe essere immediato. "Il mister ha il suo modo di giocare, a una punta" ha chiarito Zapata in conferenza stampa, spiegando dunque come al momento in allenamento si stia continuando a lavorare al classico 3-4-2-1.

L'apertura di Zapata: "Ho già giocato a due punte"

Questo non significa però che il Toro non cambierà mai pelle nel corso della stagione, anzi. Già nel finale della gara contro il Cagliari si era vista una squadra con Sanabria e Pellegri in campo per una manciata di minuti nell'assalto finale. Ora che il reparto avanzato si è rinforzato con un giocatore dello spessore di Zapata, è chiaro che diventa difficile tenere in panchina uno tra il colombiano e il paraguayano. "Se poi a partita in corso entra una punta come Tonny non ci sono problemi, in Italia ho già giocato con due punte” ha subito specificato l'ex Atalanta in conferenza stampa, mostrandosi pronto a giocare con diversi assetti.