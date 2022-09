Toro, a San Siro a caccia del colpaccio: contro l’Inter per sfatare un tabù

Archiviato il successo contro il Lecce, in casa Torino si pensa già alla trasferta di sabato contro l'Inter. I granata scenderanno in campo nell'anticipo delle 18 a San Siro, a caccia del primo colpo stagionale dopo i tre successi contro le neopromosse. Gli uomini di Ivan Juric (la cui presenza a Milano sarà da valutare, data la polmonite), andranno a caccia del primo successo contro una grande del campionato per sfatare il tabù della scorsa stagione. Un anno fa il Toro riuscì quasi sempre a convincere contro le formazioni più quotate del campionato, faticando però a concretizzare e maturando diverse sconfitte di misura. E anche in questo avvio di campionato non è maturata la vittoria né con la Lazio né con l'Atalanta.

Sicuramente non sarà una partita facile per il Toro, che troverà sulla sua strada una squadra attrezzata e in cerca di riscatto dopo alcuni risultati poco positivi. Spicca soprattutto la sconfitta nel derby contro il Milan, ma i nerazzurri non possono ancora pensare alla gara di sabato. Prima ci sarà infatti da giocare la prima giornata dei gironi di Champions League: gli uomini di Inzaghi ospiteranno questa sera, mercoledì 7 settembre, il Bayern Monaco in una sfida tutt'altro che agevole. Diventerà dunque importante capire come il tecnico deciderà di gestire le energie, dato che ci saranno solamente giovedì e venerdì per recuperare e preparare la sfida contro il Toro. Un piccolo vantaggio che i granata - che si presenteranno a San Siro con un punto in più dell'Inter - dovranno provare a sfruttare.