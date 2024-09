Toro, Adams illuminante nonostante la debacle: aggancia Zapata per gol stagionali

E' la miglior partenza di sempre per lo scozzese

Lo status di giocatore internazionale con oltre 100 presenze nel massimo campionato inglese e un ruolo da protagonista anche nella sua Nazionale scozzese fanno del numero 18 granata un vero e proprio affare dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Dopo i primi 2 mesi in granata si può iniziare a fare un bilancio preliminare sul rendimento di Che Adams: arrivato a Pinzolo il 26 luglio a parametro zero dopo l'esperienza in Premier League, Adams ha conquistato subito il cuore dei granata. Comprendendo anche le gare di Coppa Italia, in queste prime 7 partite con la maglia del Toro lo scozzese ha già messo a referto 3 gol e 2 assist risultando quasi sempre decisivo nell'economia del match: se contro l'Atalanta e Verona i gol sono valsi la vittoria, ciò non è bastato contro l'Empoli. Con questa rete Adams ha agganciato Zapata in testa alla classifica marcatori granata e, se si guarda ai suoi precedenti negli anni in cui giocava in una massima competizione nazionale (la Premier League), questa è anche la miglior partenza a livello di gol e assist: nella seconda miglior stagione, l'annata 2022-2023 in maglia Southampton, Adams aveva segnato 4 gol tra campionato e coppa, mentre se sommiamo anche gli assist quest'anno è già a 5. C'è un dato ancora più significativo che dimostra lo stato di forma dello scozzese: mettendo a paragone questa stagione con quelle in cui Adams ha giocato in Premier, nel mese di settembre non aveva mai segnato così tanto - i 4 gol segnati nella stagione 2022-23 erano stati segnati ad agosto.