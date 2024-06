Toro, anche Marco Pellegri ai saluti: Andreini in pole come nuovo team manager

Marco Pellegri: il Toro perde un punto di riferimento

A lui, che al momento è in pole per ricoprire il ruolo di team manager, andrebbe il difficile compito di prendere il posto di Pellegri, approdato in granata nell’estate del 2021 insieme a Juric. Un’eredità importante per Andreini, chiamato a sostituire un uomo molto apprezzato in tutto l’ambiente granata. Con grande rispetto di tutti i ruoli, Pellegri si è rivelato una figura dalla grandissima professionalità e affidabilità. Il Toro perde dunque quello che era diventato un vero e proprio punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, dove il team manager era apprezzatissimo da tutta la squadra e non solo. L’addio di Marco Pellegri non ha ovviamente alcun legame con il futuro del figlio Pietro, il cui destino sarà deciso dalla società in base anche a quelle che saranno le indicazioni del prossimo allenatore.