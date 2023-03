Toro, arriva il Bologna: non il più comodo avversario per rifarsi dopo il derby

Solo un punto nelle ultime tre partite per il Toro che è reduce dalla sconfitta con il Milan, il pareggio in casa con la Cremonese e soprattutto la recente e bruciante sconfitta nel derby con la Juventus. Il prossimo avversario dei granata sarà il Bologna - match in programma lunedì 6 alle 20:45 - non certo un avversario morbido e che già nella partita di andata ha saputo mettere in difficoltà la formazione granata. Per Juric e i suoi si tratta anche di un appuntamento importante per mantenere vive il sogno settimo posto distante ora quattro punti.

Lo scorso 6 novembre il Torino fece visita al Bologna in una delle ultime partite prima della sosta per i Mondiali e dopo un primo tempo chiuso in vantaggio 0-1, i granata si fecero rimontare nella ripresa cadendo al Dall'Ara. Quella fu la partita in cui lo sfortunato Pellegri si fece male pochissimi secondi dopo il calcio d'inizio e giocò Karamoh nel ruolo di centravanti il resto della gara. Il Toro dovrà quindi stare molto attento alla formazione rossoblù che dall'arrivo di Thiago Motta è una squadra che ha cambiato passo e che sta portando a casa moltissimi punti. I felsinei sono infatti al settimo posto in classifica con 35 punti al pari della Juventus, mentre i granata sono indietro di quattro lunghezze. Non si tratta quindi del miglior avversario possibile che potesse capitare a Juric e ai suoi per cercare riscatto dopo la sconfitta nel derby.

Mantenere viva una minima speranza per la corsa al settimo posto, il Toro ha l'obbligo di provarci

Dopo la caduta nel derby le speranze di riuscire ad agganciare il treno valido per l'Europa sono davvero esigue. Come detto, il Toro si trova distante quattro punti dal Bologna e dalla Juventus contro le quali ha perso fino ad ora tutti gli scontri diretti. Il settimo posto per altro non è garantito per consenta di accedere alle competizioni europee perché ci sono diversi scenari in ballo. In ogni caso questa partita contro i rossoblù dovrà servire al Torino per cambiare passo dopo le ultime tre deludenti gare e cercare di ripartire per fare il maggior numero di punti possibili da qui a fine stagione. Mettere in campo una buona prestazione (cercando anche di portare a casa i tre punti) contro una formazione in salute come il Bologna sarebbe anche un segnale di ripresa per tutto l'ambiente oltre che una ragione per aumentare la fiducia in un gruppo deluso dopo la sconfitta nel derby della Mole.