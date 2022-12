Toro, attento all’Almeria: l’ultima “amichevole” degli spagnoli termina in rissa

I granata sfideranno in amichevole l'Almeria durante il ritiro spagnolo, l'ultima partita della formazione iberica però non è finita bene

Il prossimo 16 dicembre il Torino sfiderà in amichevole l'Almeria durante il ritiro spagnolo dei ragazzi di Juric. Un recente fatto che ha visto protagonista la squadra iberica potrebbe però far riflettere i granata sulla scelta degli avversari. Una partita amichevole giocata dall'Almeria nella giornata di ieri, domenica 4 dicembre, contro l'Hearts of Midlothian è infatti terminata con una incredibile rissa. La portata di questo scontro tra i calciatori in campo è stata tale da costringere il direttore di gara alla sospensione e poi all'annullamento del match. Certamente non si tratta dei migliori presupposti per andare a giocare quella che dovrebbe essere una partita amichevole.