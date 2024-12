Toro, avanti con il 3-4-3? Il possibile tridente contro il Bologna

C'è il tridente nel futuro del Toro. A confermarlo è stato Paolo Vanoli dopo la gara di Empoli, spiegando che in questo momento la migliore strada da percorrere per i granata sarebbe proprio quella con i tre attaccanti. Del resto l'assenza di Zapata si sta facendo sentire e il Toro ha faticato a trovare la via del gol senza il suo centravanti più importante. E così le cose migliori si sono viste quando il tecnico ha schierato la squadra con tre attaccanti, come nella ripresa di Empoli. Una soluzione che Vanoli potrebbe dunque riproporre sabato contro il Bologna, in una gara che metterà in palio punti importanti per riavvicinare le prime sette posizioni in classifica.

Il possibile tridente col Bologna

Al tecnico dunque la scelta sulla possibilità di impiegare il tridente già dall'inizio o magari a gara in corso, come si è visto più di frequente nelle ultime uscite. Andando ad ipotizzare una possibile composizione della squadra, si può presumere che uno tra Adams e Sanabria possa partire dalla panchina, per lasciare spazio a due esterni di ruolo e avere un centravanti di ricambio da gettare nella mischia in caso di necessità. E allora la casella di esterno destro può essere occupata dal jolly Vlasic, in grado di abbassarsi in fase di non possesso per ricomporre il 3-5-2 quando la squadra è chiamata a difendere. In centro ci sarebbe un ballottaggio tra Sanabria e Adams, sul versante opposto Njie e Karamoh andrebbero invece a contendersi l'ulteriore maglia da titolare. E non va dimenticato che Vanoli ama avere giocatori in grado di determinare dalla panchina: a volte anche un'esclusione dall'undici titolare può avere ragioni molto profonde, come si è visto dalle scelte vincenti di Empoli.