Toro, Belotti acciaccato: botta al piede. Sanabria, problema a un ginocchio

Il tecnico del Torino ha spiegato quali siano le condizioni fisiche dei due attaccanti della squadra granata

Oltre alla sconfitta subita per mano del Cagliari dell'ex Walter Mazzarri , il Torino ha un altro motivo per non sorridere in questo pomeriggio ed è quello che riguarda la condizione fisica dei propri attaccanti. Andrea Belotti è uscito al minuto 79 lasciando il posto a Pietro Pellegri a causa di un problema fisico, una botta ad un piede. Il Gallo è uscito dal campo facendo smorfie a causa del dolore e il tecnico granata Ivan Juric tuttavia nel post-partita non è parso troppo preoccupato: "Una botta, dovrebbe essere tale. [...] Ora speriamo di recuperarlo per la prossima partita". Queste parole trasmettono cauto ottimismo per quelle che possono essere le condizioni di Belotti.

L'alternativa al capitano in attacco è Antonio Sanabria ma anche per lui non ci sono buone novità. Ancora in zona mista Juric ha ammesso che il paraguaiano, entrato nella ripresa contro il Cagliari, ha accusato un dolore. "Sì, un problema ad un ginocchio, ora dobbiamo capire cosa è, farà degli esami". In attesa di maggiori informazioni, le condizioni dell'attacco del Torino non sono dunque di certo ottimali soprattutto per una squadra come quella granata che fa spesso fatica a segnare reti con continuità.