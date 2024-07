Toro, bene Karamoh in amichevole. Va valutato

Karamoh e il suo ruolo

Karamoh è un classe 1998, nato in Costa d'Avorio ma naturalizzato francese. Dispone di buone qualità tecniche e di un'ottima velocità. Il problema della sua carriera è stata la discontinuità. Ha alternato lampi di genio con giocate di classe, a mesi in cui non riusciva ad incidere. A Torino si è messo, comunque, sempre al servizio della causa granata. Il suo ruolo nella stagione 2024-25 è ancora da definire: non è sicuro del posto, ma ha dimostrato di poter dire la sua. La squadra è ancora in costruzione e Vanoli deve ancora valutare pienamente la rosa. Infine, non è detto che il mercato non possa bussare alle porte del club granata.