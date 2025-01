Toro, Cairo: “Stiamo lavorando su più piste. Il colpo dev’essere di prospettiva”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nell’ambito del kick off della «Wizz Air Milano Marathon 2025», evento in programma il prossimo 6 aprile, commentando sia l’attuale momento del Torino che le dinamiche legate al calciomercato invernale.

Sul recente pareggio contro la Fiorentina, il presidente granata ha sottolineato la crescita della squadra: “A Firenze ho apprezzato un gruppo che si è compattato in maniera incredibile dopo l’espulsione di Dembele e il successivo vantaggio viola. C’è stata la giusta reazione, matura. Siamo stati bravi a tenere botta e ad arginare l’assalto iniziale dei nostri avversari. Dopodiché, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo prodotto un importante possesso palla che ci ha permesso di controllare il gioco, pareggiare e chiudere in avanti. E devo dire che nel finale siamo stati vicini a portare a casa la posta piena con due-tre situazioni niente male”.

In merito alla reazione, il patron granata ha rivelato un retroscena avvenuto al termine del primo tempo negli spogliatoi: “Nell’intervallo della partita ho assistito a ciò che Godinho ha detto ai ragazzi (vice di Vanoli). Ha trasferito un messaggio di grande serenità, come dire “ce la facciamo, la portiamo a casa, l’importante è sacrificarsi tutti un po’ di più”. E la squadra ha risposto, abbiamo allora visto Karamoh e Vasic dare il massimo, altri fare quella necessaria corsa in più”.

Cairo ha infine affrontato il tema del mercato: “Questa è una sessione in cui ti scontri anche con l’indisponibilità di alcune squadre a cedere certi giocatori, e così è successo. In ogni modo, vogliamo intervenire e stiamo lavorando su più piste. Noi a gennaio abbiamo sempre fatto molto storicamente: con Ricci, Ilic e Sanabria, per esempio. Il colpo va individuato con investimenti di prospettiva, siamo qui per fare cose che siano utili non soltanto nell’immediato, ma anche nel futuro”.