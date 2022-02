Toro, chi al posto di Praet? Da Linetty a Seck, tutte le possibili alternative

In rosa mancano giocatori con le sue caratteristiche: da Pobega e Linetty ai giovani, non mancano i giocatori impiegabili

Alberto Giulini

Brutte notizie per Ivan Juric, che dovrà fare a meno di Dennis Praet. Il trequartista belga si è nuovamente fermato, questa volta non per un problema di natura muscolare ma per infrazione ossea al quinto metatarso del piede destro. Una perdita di cui il Toro avrebbe volentieri fatto a meno, soprattutto considerando l'importanza di Praet. Juric dovrà quindi fare a meno di lui per diverse settimane.

I SOSTITUTI - In assenza di Praet andrà dunque ridisegnata la trequarti, tenendo conto che in rosa non ci sono altri giocatori con le caratteristiche del belga e che Juric non sembra intenzionato a cambiare modulo. Come trequartista destro ad inizio anno - quando lo stesso Praet era out - ha giocato Linetty, via via accantonato con il passare delle settimane: Juric stesso in estate disse di avere bisogno di giocatori con caratteristiche differenti sulla trequarti, ma ora anche il polacco potrebbe giocoforza tornare protagonista (in campionato non disputa un minuto addirittura da metà novembre). In alcune occasioni (ad esempio in Cagliari-Torino) sul centro-destra ha giostrato Brekalo, che però dà il meglio quando parte dal versante opposto per rientrare sul piede forte. Juric ha comunque detto di voler lavorare su questa opzione.

I GIOVANI - Ha giocato un paio di spezzoni sulla trequarti Warming, che ha dato segnali positivi ma non è mai stato preso in considerazione con continuità. A proposito di giovani, nella stessa posizione di Praet un sostituto naturale potrebbe essere Seck, ma la sensazione è che il suo inserimento debba essere graduale: "Adesso ha qualche problema, su certe cose non ci siamo ancora" ha spiegato Juric in conferenza. Sullo sfondo la (remota) candidatura di Edera, che vede più vicino il rientro dopo un lunghissimo stop. Ma il classe '97 avrà inevitabilmente bisogno di diverso tempo per ritrovare una buona condizione dopo uno stop di tantissimi mesi.

GLI ADATTATI - Non va trascurata nemmeno l'ipotesi Pobega: contro il Venezia servirà in mediana data la squalifica di Mandragora, ma nei finali contro Fiorentina e Sampdoria era subentrato proprio al posto di Praet. Juric stesso, in una conferenza, ha aperto al suo impiego da trequartista. Si tratta in ogni caso di un mancino, che dovrebbe adattarsi a giocare a piede invertito. Nel derby d'andata era invece toccato a Lukic il compito di agire a destra sulla trequarti, ma per avanzarlo bisognerebbe toglierlo dal centrocampo dove ha fatto benissimo nelle ultime settimane. Le alternative teoriche non mancano, dunque: ma di certo la perdita di Praet resta molto pesante per il Torino di Juric.