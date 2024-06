Toro, chi è Ascenzi: a capo dei preparatori atletici, tanta esperienza in Qatar

Sarà Giampiero Ascenzi il responsabile dei preparatori atletici granata. In visita ieri a Superga insieme a Vanoli e al resto dello staff tecnico, Ascenzi seguirà l'allenatore dopo aver già condiviso le esperienze a Mosca e Venezia. Laureatosi all'università di Cassino, ha conseguito un master a Roma e un dottorato all'Università di Siviglia. Nel 2018 ha ottenuto il patentino di preparatore atletico professionista dalla Figc.

La carriera: tanta gavetta e Qatar prima dell'incontro con Vanoli

Ascenzi ha iniziato la sua scalata nel mondo del calcio partendo dalla Scafatese, dove ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico nella stagione 2008/2009, quindi una stagione alla Cavese e due al Cynthia Genzano. Nel luglio del 2012 è approdato nella Primavera della Lazio prima di volare all'estero. Dal 2013 al 2022 ha ricoperto lo stesso ruolo all'Aspire Academy, accademia sportiva quatariota. Dal 2017 al 2022 è stato preparatore atletico dell'Under 19 e Under 23 del Qatar. Nel 2022 è quindi approdato allo Spartak Mosca, dove ha iniziato a ricoprire il ruolo di responsabile dei preparatori atletici con Vanoli, seguito con lo stesso incarico anche al Venezia e ora a Torino. Ascenzi potrà dunque portare la sua competenza frutto di vari studi compiuti in Italia e all'estero, così come ha maturato esperienza sul campo con tanta gavetta anche oltreconfine.