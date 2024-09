Toro, con Marinelli solo vittorie: l’ultima è proprio la rimonta con il Verona

Livio Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli e maresciallo dell'esercito italiano, dirigerà la sfida tra Verona e Torino venerdì sera. L'arbitro laziale ha già diretto i granata tre volte, di cui due nella scorsa stagione. Prima nell'affermazione casalinga contro l'Empoli e poi proprio a Verona lo scorso 12 maggio, nella vittoria granata in rimonta firmata Pellegri e Savva. Due anni fa avvenne la prima designazione con i granata: il successo per 4-0 contro la Fiorentina. Solo vittorie dunque con Marinelli, che per i granata ha diretto sempre gare frizzanti.

Le polemiche degli empolesi nell'ultimo Torino-Empoli

La gara di andata per il Torino contro l'Empoli viene ricordata dai tifosi granata anche per lo splendido gol annullato a Sanabria. L'attaccante paraguaiano era stato servito da Vlasic che era, però, in fuorigioco. Ma le polemiche furono di mister Andreazzoli per la mancata assegnazione della rete di Ebuehi ai toscani: "Si parla di due o quattro millimetri. Al computer mi possono anche levare vent'anni se vogliono. Poi non mi interessa e non voglio parlare di questo... C'è la regola dei quattro millimetri e va accettata, sarà la pianta del piede larga...". Andando con ordine, al minuto 30 dagli sviluppi di un calcio d'angolo l'Empoli aveva pareggiato i conti grazie al gol di Ebuehi: dalla mischia in area Luperto aveva toccato il pallone per il numero 24 dei toscani, che a pochi passi segnò la rete dell'1-1. Dopo il silent-check con Marini al Var, il direttore di gara annullò il gol per un fuorigioco del piede sinistro di pochi millimetri.