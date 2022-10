Toro, con Pezzuto bilancio positivo. E quelle polemiche nel 2018…

Due i precedenti con il fischietto pugliese in Serie A per i granata

Il prossimo match del Torino contro il Cittadella, valida per i sedicesimi di Coppa Italia in programma domani alle ore 21.00, verrà arbitrato da Ivano Pezzuto , fischietto della sezione di Lecce. Per il direttore di gara leccese sarà la terza volta che dirigerà una gara dei granata nella sua carriera: il bilancio complessivo è a favore del Torino. Il Toro infatti ha vinto entrambe le gare arbitrare da Pezzuto contro il Frosinone (terminata 3-2 il 5 ottobre 2018) e Udinese (finita 2-1 il 22 novembre 2021).

Il 5 ottobre 2018, Pezzuto ha diretto il match tra Torino e Frosinone. I ragazzi di Walter Mazzarri in quell'occasione hanno avuto la meglio in casa contro i ciociari: dopo essersi portato sul doppio vantaggio con le reti di Rincon e Baselli, il Torino si fa rimontare da Goldaniga e Ciano; a risolvere la contesa ci pensa Berenguer a 20' dal triplice fischio. Il fischietto leccese era finito sotto la lente di ingrandimento in particolare in occasione del gol del 2-1 di Goldaniga per il Frosinone, che aveva di fatto riaperto la gara: sembrava evidente, infatti, la carica irregolare di Chibsah su Sirigu (anche ammonito per proteste) subito prima della rete del difensore ciociaro.