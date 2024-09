Toro, continua il momento top per Ilic: bene con la Spagna, ora deve confermarsi

"Noi nello spogliatoio viviamo una situazione diversa, siamo più liberi. Il mister ha portato qualcosa che mancava l'anno scorso". Ivan Ilic ha commentato così l'inizio di stagione. Lui è un altro giocatore rispetto a quello che si vedeva l'anno scorso. In Nazionale l'esperienza è stata più che positiva: ottima prova per lui contro la Spagna campione d'Europa. Adesso torna per essere protagonista: il Torino ha bisogno di lui e in granata può provare a fare il salto di qualità che era mancato negli ultimi anni.

Torino, Ilic e la concorrenza di Gineitis

Il centrocampo granata non sarà più in affanno: Vanoli potrà contare sul ritorno di Gineitis. Il lituano l'anno scorso ha dimostrato di poter esser una pedina di rilievo e anche in questa stagione potrà dire la sua. Inoltre, il classe 2004 garantisce una certa duttilità: può fare sia il mediano che la mezzala. Non bisogna, infine, dimenticare che si avvicina anche il ritorno di Nikola Vlasic. Il croato è un vero jolly per il reparto e non è detto che il tecnico possa sperimentare posizioni tattiche innovative apposta per lui. Ebbene, se Ilic prima aveva il posto garantito, adesso la concorrenza aumenterà. Deve confermarsi su alti livelli per continuare a garantirsi la titolarità.