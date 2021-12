Toro, contro la Samp si rivedrà Ansaldi: Juric ha bisogno della sua qualità

L'allenatore del Torino sa bene che deve gestire il suo esterno argentino ma quando è disponibile non vuole rinunciarci

Federico De Milano

Domani sera potrebbe rivedersi giocare per diversi minuti Cristian Ansaldi. Per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma domani sera - giovedì 16 dicembre - alle 21, Ivan Juric ha in mente di concedere spazio all'esterno argentino. L'allenatore granata sa bene quanto Ansaldi sia importante in questa squadra ma le condizioni fisiche dell'ex Genoa e Inter obbligano il tecnico a doverlo gestire.

RITORNO - Nell'annunciato turnover scelto da Juric, dovrebbe ritrovare spazio Ansaldi. L'esterno argentino è pronto per tornare a giocare dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra che lo ha tenuto fermo da fine ottobre. Se possibile il tecnico granata è pronto anche a schierare il numero 15 dal primo minuto contro la Sampdoria. Nella rosa del Toro c'è bisogno di rifiatare, soprattutto in un reparto come quello degli esterni, nel quale giocano sempre gli stessi e si spendono molte energie. Dopo aver recuperato dall'infortunio Ansaldi è stato convocato per le gare contro il Cagliari e il Bologna. Contro i sardi ha giocato solo gli ultimissimi minuti mentre contro gli emiliani è rimasto in panchina per tutto il match.

QUALITÀ - Questo scarso minutaggio raccolto nelle ultime partite testimonia che il giocatore va gestito al massimo. Per questa ragione Ansaldi difficilmente giocherà per tutti e 90 i minuti molto spesso nelle prossime partite. Nonostante ciò il Toro non può fare a meno dell'ex Genoa e Inter. Quando l'argentino è in campo o meno si vede la differenza nella qualità della manovra dei granata. Nessun altro degli esterni presenti nella rosa granata ha la qualità di Ansaldi nei cross e nei dribbling. Il suo rientro è dunque molto prezioso e Juric lo sa, il giocatore andrà comunque dosato ma il suo rientro in campo è una notizia importante per tutto l'ambiente granata.