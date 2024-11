Toro, credete che il passaggio di proprietà sia vicino? Tra i lettori vince il sì

Le voci su una possibile cessione del Torino si fanno sempre più insistenti. A mantenerle vive è lo stesso patron granata, Urbano Cairo, che, intervenendo a "Sport Talk Industry", ha dichiarato: “Sono al Torino da 19 anni e non rimarrò a vita, prima o poi passerò la mano. Spero però che quando venderò il Toro lo cederò a qualcuno più ricco di me che possa avere quei 20-30 milioni di euro in più... Quando arriverà uno più ricco io mi farò da parte, non voglio rimanere a vita al Torino. I ventenni finiscono, vale anche per me”. A questo punto sorge spontaneo chiedersi: quale sarà quel momento in cui il Torino cambierà proprietà? Toro News ha voluto raccogliere le sensazioni dei suoi lettori e vedere se per loro il Torino sia vicino ad un passaggio di proprietà. Analizziamo ora l'esito del sondaggio.