Toro, da Maksimovic a Zappacosta: le cessioni più redditizie dell’era Cairo

Di Berenguer l'ultima vendita importante: ora Bremer può invertire la tendenza delle ultime sessioni di mercato

Alberto Giulini

Per anni le plusvalenze e le cessioni a peso d'oro sono state uno dei marchi di fabbrica del Toro, specialmente sotto la guida di Gian Piero Ventura. Nelle ultime stagioni qualcosa si è inceppato, sul campo ed in parallelo sul mercato: acquisti onerosi hanno deluso le aspettative, di cessioni importanti non se ne sono più viste.

Bremer prossima cessione a peso d'oro?

Ad invertire la rotta delle ultime sessioni di mercato sarà con ogni probabilità la cessione di Gleison Bremer. Non è un mistero che il brasiliano sia pronto a lasciare Torino in estate, per spiccare il volo dopo un'annata disputata ad altissimi livelli. Il centrale granata, per il quale l'Inter è in vantaggio in una corsa tra grandi squadre d'Italia e d'Europa, si candida a diventare una delle cessioni più onerose dell'era Cairo se non addirittura la prima.

Regnano i difensori

Per il Toro non sarebbe una novità ricavare cifre importanti da un difensore. A comandare la classifica delle cessioni più onerose dell'era Cairo c'è Maksimovic (venduto al Napoli per 26 milioni), seguito da Zappacosta (cessione al Chelsea per 25). Chiude il Immobile, rivenduto al Borussia Dortmund per 18,5 milioni nell'estate del 2014 (in precedenza i granata avevano pagato 8 milioni per rilevare la metà di cartellino della Juventus). Tornando a tempi più recenti, l'ultima cessione importante è quella di Berenguer, che nell'estate del 2020 ha salutato Torino e si è trasferito all'Athletic Bilbao per 12 milioni di euro. Per

Le dieci cessioni più redditizie nell'era Cairo

Maksimovic (26 milioni)

Zappacosta (25 milioni)

Immobile (18,5 milioni)

Darmian (18 milioni)

Niang (15 milioni)

Ogbonna (15 milioni)

Cerci (14 milioni)

Bruno Peres (12,5 milioni)

Benassi (12 milioni)

Berenguer (12 milioni)

Le cifre riportate non sono ufficiali ma fanno riferimento ai valori riportati da Transfermarkt