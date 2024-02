Toro di nuovo sterile sotto porta: un gol in due gare contro difese in difficoltà

Un solo gol in due partite contro, numeri alla mano, due delle peggiori difese del torneo di Serie A. I numeri non mentono e dicono che il Torino è tornato a faticare in fase realizzativa, altrimenti non si spiegherebbero lo 0 a 0 con la Salernitana e l’1 a 1 con il Sassuolo. Ciò che preoccupa è il basso numero di opportunità create nelle ultime due uscite dai granata di Ivan Juric. Una certa sterilità offensiva che era da qualche tempo che non si vedeva sotto la Mole. È quindi tornato a palesarsi un problema che aveva contraddistinto in negativo la prima parte della stagione dei granata. È vero che a Reggio Emilia è arrivato il secondo gol consecutivo in trasferta di Duvan Zapata, dopo quello di Cagliari, ma è troppo poco. In special modo nella ripresa il Torino è stato poco incisivo dalla cintola in su e ha faticato a creare occasioni da rete (palo nel finale a parte).