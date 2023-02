Toro, ecco a cosa serve il Filadelfia: l’osmosi squadra-tifosi sia più continua

Oltre 2500 tifosi hanno assistito all'allenamento tra cori, fumogeni e bandiere

Alberto Giulini

È stata un'antivigilia del derby caratterizzata dal calore dei tifosi quella vissuta in casa granata. Circa 2500 sostenitori hanno affollato la tribuna coperta dello Stadio Filadelfia per incitare e caricare la squadra in vista del derby in programma martedì sera alle 20.45 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Cori, bandiere e fumogeni hanno fatto da cornice ad un allenamento in cui gli uomini di Juric hanno ricevuto un grande segnale di vicinanza da parte dell'ambiente. Già lunedì sera - nonostante il deludente pareggio con la Cremonese - a fine partita, a caldo, la Maratona aveva voluto sottolineare il supporto alla squadra in vista della stracittadina. Un supporto ampiamente confermato ieri mattina, con il Filadelfia stracolmo di gente di tutte le età. E se è vero che il fatto che fosse domenica mattina ha facilitato un'affluenza più ampia, va anche detto che il meteo poco clemente non incoraggiava a uscire di casa per vedere un semplice allenamento.

Torino, Juric sempre applaudito: avrà cambiato idea sui tifosi? — Non è stato un semplice allenamento quello che si è visto al Filadelfia, bensì un momento importante di osmosi di sentimenti e passione tra il gruppo squadra e la sua gente. Applausi per la squadra ed anche per Juric, accolto dall'ovazione del Filadelfia al momento dell'ingresso in campo: il tecnico è sempre molto stimato dall'ambiente e forse, vedendo quanta gente ha risposto al suo appello, potrebbe aver cambiato idea sulla piazza granata dopo aver più volte messo in evidenza la poca affluenza allo stadio. Il supporto non è mancato nei confronti di tutti i giocatori, chiamati a gran voce sotto la tribuna per ricevere la carica dagli oltre 25oo presenti.

Torino, allenamenti a porte aperte possono essere un valore aggiunto — Applausi e cori che non sono mancati anche nel corso dell'allenamento vero e proprio, una partitella sulla metà campo dopo un iniziale lavoro su conduzione palla e scambi. Una domenica mattina che conferma dunque le ottime risposte del pubblico granata agli allenamenti al Filadelfia (ottimo era stato il segnale anche nell'allenamento a porte aperte dello scorso 7 febbraio) e permette alla squadra di avvicinarsi al derby in un clima di entusiasmo ritrovato. A prescindere da come andrà il derby, viene da pensare che sarebbe bello se il contatto tra squadra e tifosi - ora che i permessi burocratici per aprire il Filadelfia sono stati ottenuti - venisse favorito ogni settimana.