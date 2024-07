Toro, ecco gli assenti a Pinzolo: spiccano Ilic e Seck. L’elenco completo

Torino, gli assenti a Pinzolo: da Schuurs a Radonjic

Ivan Ilic non è comunque l'unico assente in ritiro. Non c'è Raoul Bellanova, ancora in vacanza dopo aver partecipato alla rassegna europea in Germania. Assenti causa infortunio anche Perr Schuurs, che non è in Trentino perché sta ancora ultimando la riabilitazione dopo l'infortunio al crociato, e Nikola Vlasic, alle prese con le terapie dopo l'infortunio subito nel corso degli Europei in Germania. Out infine Ange N'Guessan, Demba Seck e Nemanja Radonjic, quest'ultimo già assente dal raduno al Filadelfia di comune accordo con la società.