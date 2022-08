Toro, ecco Lazaro: secondo Valentino in granata, prosegue la tradizione austriaca

Un nome non indifferente per Lazaro, Valentino come la leggenda per eccellenza della storia del Toro. Fino a questo momento Mazzola, indimenticato ed indimenticabile capitano del Grande Torino, era stato l'unico Valentino ad aver vestito la maglia granata. Chiaramente ogni paragone con Lazaro non avrebbe senso e si tratta di una pura curiosità statistica, ma l'austriaco si presenta con un nome che non può evocare ricordi importanti tra i tifosi granata.

Il giocatore prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter sarà il sesto austriaco a vestire la maglia granata. Il primo era stato Anton Fritz Kreutzer per due stagioni tra il 1924 ed il 1926. Dopo di lui Walter Schachner per tre stagioni tra il 1984 ed il 1986: per l'attaccante, nativo di Leoben, un bottino di 35 reti in 118 presenze. 14 reti in 40 presenze per Anton "Toni" Polster, in granata nel 1987/1988. Non ha lasciato una traccia particolare Alexander Manninger: appena tre partite nel 2002/2003. L'ultimo austriaco a vestire la maglia del Toro è stato invece Jurgen Saumel, autore di due reti in 32 presenze tra il 2008 ed il 2010. Ora sarà dunque Valentino Lazaro a portare avanti la tradizione degli austriaci in granata.